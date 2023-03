A Micronica serve un addetto ufficio acquisti

Micronica srl di Mirandola, azienda che progetta e realizza dispositivi medici per l’acquisizione digitale di immagini radiologiche dinamiche e statiche e distribuisce apparecchiature high-tech di livello mondiale prodotte sotto lo stesso tetto, cerca un impiegato per l’ufficio acquisti preferibilmente con esperienza di almeno 6 mesi. Si cerca una persona dinamica e capace di interfacciarsi con colleghi e fornitori. Alla persona assunta sarà richiesto di svolgere mansioni che richiedono l’utilizzo del gestionale aziendale per inserimento ordini, controllo movimenti magazzino, sollecito fornitori e interfaccia acquistiamministrazione. Pertanto, è richiesta la conoscenza del gestionale per inserimento ordini, word, outlook, excel ed internet. Per candidarsi: lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o inviare mail a [email protected]