Il Consiglio sfora i tempi. Fd’I lascia l’aula: è bufera

È pioggia di polemiche sul comportamento dei consiglieri di Fratelli d’Italia giovedì sera in Consiglio comunale. Mentre Michele De Rosa, FI, stava dando lettura della sua mozione (poi approvata anche dalla maggioranza) sulle modifiche alla viabilità di viale Nicolò Biondo e Carducci, i consiglieri del partito della Meloni sono usciti dalla sala. Un atteggiamento che ha scatenato molte critiche: il Pd parla di un "atto irresponsabile e irrispettoso del confronto democratico". "La seduta del Consiglio si è prolungata per ragioni concordate collegialmente – afferma il Pd -. Invece delle 19.30, è iniziata alle 20 perché in quella mezz’ora si era concordato di fare una ‘capigruppo’. Per questo, il presidente del Consiglio ha proposto di recuperare il ritardo, prolungando la trattazione dei punti all’ordine del giorno, ‘sforando’ il termine di prassi fissato alle 22.30, per consentire al consigliere De Rosa di FI di esporre la sua mozione. I consiglieri di Fd’I hanno abbandonato l’aula, lamentandosi dell’orario e del proseguimento della trattazione. Un comportamento che lede la discussione e il confronto in Consiglio, essenza della democrazia".

"Una scena pessima, per cui bisognerebbe chiedere scusa - rincara AVS -. Questo è il rispetto per le istituzioni da parte del partito che siede al Governo, considerate utili e degne di rispetto solo per discutere ciò che interessa e nei tempi che si trovano più comodi". Lo stesso De Rosa da un lato esprime soddisfazione per l’approvazione della mozione che "consentirà uno studio tecnico per invertire finalmente la viabilità, modificando gli attuali sensi di marcia di viale Nicolò Biondo e Carducci, e superando il famigerato incrocio a due stop, all’intersezione con via Volturno e Cavour". Dall’altro si definisce "molto amareggiato dall’atteggiamento dei nostri alleati di Fratelli d’Italia che uscendo dall’aula non hanno voluto un confronto istituzionale dimostrando di non essere realmente interessati ai temi della viabilità, dell’accessibilità e del centro storico contenuti nella nostra mozione, a differenza della Lega e di Carpi Civica".

Maria Silvia Cabri