A Ospitale benedetta la lapide del priore

Come ogni primo maggio, nella chiesa di Ospitale eretta nel 1559, forse sulle rovine dell’ospizio che, secondo una pia tradizione, sant’Anselmo avrebbe costruito a metà dell’VIII secolo per i pellegrini che percorrevano la via Romea Nonantolana, si è svolta la solennità di San Giacomo Minore. Durante la santa messa, presieduta da don Michele, arciprete di Fanano, è stata benedetta una lapide a ricordo del defunto priore della Confraternita del Santissimo Sacramento di Ospitale rifondatore della stessa agli inizi degli anni Duemila, nonché cavaliere dell’ordine di San Silvestro Papa. É stato anche accolto nella Confraternita, come confratello, Alessandro Cremaschi. Alla cerimonia hanno preso parte una delegazione dei cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme guidata dal cav. Andrea Ballocchi di Ospitale, le tre Confraternite di Fanano, la Confraternita dei Bianchi di Fiumalbo, il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli e il capogruppo di minoranza Paola Pasquali.

w. b.