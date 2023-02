A scuola nei container, ma quanta umanità

La nostra scuola è piccola, ma vissuta da alunni che partecipano con entusiasmo alle lezioni di professori fantastici che in collaborazione con la dirigente elaborano progetti e attività (curriculari ed extracurriculari) per arricchire la nostra cultura. Siamo la classe 2A dell’as 20222023 e diamo voce alla nostra scuola, descrivendo e raccontando ciò che abbiamo e ciò che vorremmo avere nel nostro istituto. La nostra scuola è fatta di persone che hanno un cuore immenso, a partire dalla Dirigente, la vice preside (che è anche la nostra prof di matematica e scienze), i professori, la segreteria che lavorano per noi quotidianamente senza farsi notare, i collaboratori scolastici pronti sempre a darci una mano, a dire una parola di conforto quando ne abbiamo bisogno o a soccorrerci quando stiamo male. Ebbene si..... il ’Cavani’ è una scuola nei container, ma una scuola Umana con la U maiuscola! Inoltre, essa è situata in uno dei punti meravigliosi e strategici di Serramazzoni come la pineta, circondati dalla natura e a due passi dal centro. Di certo, abbiamo dei sogni che speriamo si realizzino presto come quello di avere una scuola in muratura, con tante aule piene di materiali utili per le varie discipline. Una...