"Abbiamo finalmente ritrovato fiducia. Sono molto contento"

A Cristian Serpini brillano gli occhi per la prova del suo Carpi. "Avevamo detto che i risultati non venivano perché c’era un problema di gioco – esordisce – e abbiamo fatto 40’ fra i più belli della stagione. Poi nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto senza però concedere tanto, ma sono contento e dedico questa vittoria i ragazzi che hanno preso tante bastonate quando le cose non andavano bene e oggi devo ringraziarli. Una dedica ai tifosi che ci tenevano tanto e ci hanno sostenuto. Abbiamo fatto una grande gara in mezzo al campo – prosegue – ma non c’è un migliore, sono molto contento perché abbiamo ritrovato quella fiducia nel palleggio che è la nostra prerogativa anche per recuperare palla, abbiamo ritrovato tante cose ma ci siamo allenati molto bene, finalmente dopo tante assenze c’eravamo tutti e si è visto anche negli allenamenti. Quando parlo di finali vinciamo sempre? Ho avuto squadre a cui non potevi parlare di finali perché sparivano dal campo, questi ragazzi invece se alzi il livello della gara rispondono sempre alla grande come già a Sestri e Legnago".

d. s.