Abbonati Days, i tifosi a vedere l’allenamento

Una sessantina i tifosi protagonisti, ieri pomeriggio, del quinto appuntamento con gli ‘abbonati days’, giornata che il Sassuolo Calcio ‘regala’ ai propri tifosi. Offrendo loro la possibilità di vivere da vicino il mondo Sassuolo, visitando il centro sportivo di via Giorgio Squinzi ed assistendo dal vivo, da bordo campo, all’allenamento della squadra di Mister Ballardini. Al termine della sessione di allenamento i giocatori si sono intrattenuti in campo per scattare le foto di rito e firmare autografi – gettonatissimo il ‘Balla’ - ai tifosi presenti all’iniziativa. Che non hanno risparmiato ai loro beniamini gli ‘in bocca al lupo’ del caso. Domenica, del resto, l’appuntamento con il Lecce vale doppio.