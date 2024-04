’Abitare sociale’ in via Forghieri. Consegnati gli alloggi a 20 famiglie: "Un passo verso i più deboli"

Sono stati consegnati sabato mattina i 33 nuovissimi alloggi in via forghieri scaturiti dal piano ’Abitare sociale’, realizzati da CambiaMo e finanziati dai fondi dei piani periferie. La nuovissima palazzina andrà ad arricchire una zona sempre più valorizzata dagli interventi comunali ed affiancherà il centro diurno per disabili; tra i nuovi appartamenti 5 saranno destinati alle forze dell’ordine, 8 alloggi Erp saranno completamente accessibili a persone con disabilità e i restanti tra quelli non già consegnati saranno assegnati dal Comune attraverso un bando, che andrà incontro a quei nuclei familiari che non riescono ad accedere ad un alloggio Erp ma che nemmeno possono permettersi una soluzione abitativa sul libero mercato.

Ieri mattina c’è stata la consegna delle chiavi ad alcune famiglie che hanno così potuto inaugurare i nuovi locali, dotati anche di numerosi parcheggi e ampie aree cortilive provviste di giochi per i bambini. Soddisfatto il sindaco, Gian Carlo Muzzarelli, che ha sottolineato come questo intervento costituisca la ciliegina sulla torta di una zona (quella di via del Mercato) che negli ultimi anni è stata completamente riqualificata: "I 33 alloggi che consegniamo vanno ad aggiungersi ai 230 che consegneremo da qui a pochi mesi in quest’area rivitalizzata. - ha affermato il sindaco - La zona aumenterà di valore: a breve sorgerà la nuova scuola Innovativa" e il centro per l’impiego, partirà presto la rigenerazione del mezzo rettore e migliorando la viabilità connetteremo il quartiere alla parte centrale della città. In poche settimane trasferiremo qui da via Luosi il nuovo centro diurno e riteniamo che ci siano le condizioni per rigenerare la comunità. Sono contento che 33 famiglie abbiano una casa, nuova, accogliente e dove poter vivere in modo completo". La direzione dei lavori ha visto in prima linea l’azienda Casa Emilia-Romagna Acer, il cui presidente Gaetano Venturelli da oltre 30 anni lavora a sostegno dei diritti dei disabili: "Gli 8 alloggi Erp sanciscono un primo passo verso un mondo più umano: da sempre mi batto a sostegno dei più deboli e sarebbe bello che si arrivasse, un domani, a far sì che ogni singolo nuovo alloggio che venga costruito sia completamente accessibile a persone con disabilità".

"Gli investimenti per oltre 10 milioni raccontano come Modena risponda all’emergenza abitativa. - ha spiegato la dirigente generale del Comune Valeria Meloncelli - Il bando garantisce 20 nuovi alloggi a nuclei familiari designati, 5 appartamenti per le forze dell’ordine e 8 per famiglie per disabilità: ancora una volta siamo dalla parte dei cittadini per costruire una città migliore". Presente alla consegna delle chiavi anche il Presidente di CambiaMoGiorgio Razzoli: " Questo progetto è importante perché oltre ai 33 alloggi consegniamo anche il nuovo centro per disabili, che porta ad una rigenerazione dell’area dell’ex mercato".