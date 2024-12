Accordo tra sindacati e Ceramiche Del Conca: cassa integrazione straordinaria fino a marzo

Accordo raggiunto tra sindacati e Ceramiche Del Conca (ex Pastorelli) dopo le agitazioni dei giorni scorsi. A confermare che è stata trovata, dopo due riunioni svoltesi negli ultimi giorni in Regione (l’ultima ieri), una soluzione sostanzialmente soddisfacente per entrambe le parti, è lo stesso Sergio Greco, delegato Filctem Cgil, che ha spiegato anche i punti principali dell’intesa.

Sostanzialmente, è stata concordata una cassa integrazione straordinaria fino al 9 marzo (anziché i dieci mesi paventati inizialmente sulla carta), ma con forme di sollievo (soldi, ndr) vantaggiose per i dipendenti, che sono anche superiori ai ratei sulla tredicesima del 2025 che i sindacati chiedevano di calcolare.

Dunque, in poche ore è stato trovato l’accordo che soddisfa sostanzialmente entrambe le parti e i sindacati hanno di conseguenza ritirato ogni forma di agitazione.