Acquista la polizza auto on line, era falsa

E’ boom di truffe on line, in particolare di quelle che riguardano le assicurazioni su internet. La Polizia locale ha deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena due persone accusate di truffa in concorso tra loro, per aver venduto una ‘polizza RC auto’ rivelatasi fasulla. Vittima inconsapevole era stata una giovane conducente, che a un normale controllo stradale ha esibito agli agenti documenti assicurativi all’apparenza validi: ma da accertamenti sulle banche dati ministeriali la polizza è risultata invece contraffatta, e la ‘compagnia’ mai registrata all’Associazione nazionale imprese assicuratrici. L’infrazione ha comportato il sequestro amministrativo del veicolo, e una sanzione a carico della conducente di oltre 800 euro. L’automobilista ha riferito di aver trovato in rete una vantaggiosa offerta assicurativa, di aver interagito con i venditori tramite WhatsApp e di aver infine pagato oltre 400 euro per quella che riteneva una ‘assicurazione’ annuale. La persona raggirata ha così presentato una denuncia per truffa, e grazie alle indagini della Polizia Locale sono state individuate due persone deferite alla Procura con l’accusa di truffa in concorso tra loro. Una raccomandazione arriva da Davide Golfieri, Comandate della Polizia Locale dell’Unione: "Invitiamo gli utenti a prestare la massima attenzione a offerte mirabolanti, perché già i prezzi stracciati dovrebbero insospettire. Le assicurazioni on-line esistono da decenni, gestite da compagnie vere e serie, quindi non è difficile distinguere le polizze regolari da quelle fasulle. Chi acquista prodotti come questi, oltre a rimetterci i soldi è senza copertura alla stessa stregua dei troppi che ancora non rispettano l’obbligo della RC auto, con conseguenze per loro stessi quando vengono scoperti, ma purtroppo anche per chiunque abbia un sinistro con costoro".

"Esprimo la mia solidarietà alla giovane vittima della truffa online – commenta il sindaco Alberto Bellelli -. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che danneggia non solo chi cade nella trappola, ma anche la sicurezza stradale e il rispetto delle regole. Ringrazio la Polizia locale per aver individuato e denunciato i responsabili di questo reato. Invito tutti i cittadini a essere prudenti e informati quando si tratta di stipulare contratti online, verificando sempre la serietà e l’affidabilità delle compagnie assicurative. Non lasciamoci ingannare da offerte troppo allettanti, che nascondono spesso delle frodi. La legalità e la trasparenza sono valori fondamentali per la nostra comunità".

Maria Silvia Cabri