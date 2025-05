Addio a Giuseppe Malaguti. Memoria storica di Vallalta

Concordia, e in particolare la frazione di Vallalta, cui è rimasto profondamente legato tutta vita, hanno perso Giuseppe Malaguti, figura che per decenni ha rappresentato l’archivio umano delle vicende di questa località. Aveva 84 anni. Alla sua attività di mobiliere per anni ha affiancato un’autentica passione per la storia e la ricerca delle tradizioni locali, accumulando una preziosa raccolta di testimonianze e piccole donazioni che ne hanno via via arricchito il valore documentale e storico.

"Giuseppe Malaguti – scrive il Comune sulla sua pagina social - è stato uno degli animatori del Circolo Culturale Vallaltese, che aveva sede presso il teatro di Vallalta e per molti anni è stato un punto di riferimento non solo per la frazione, ma per l’intera comunità di Concordia attirando pubblico anche dal mantovano. Era un profondo conoscitore della storia locale e, con i suoi "Quaderni di Vallalta", ha raccontato e conservato nel tempo la memoria della frazione.

Il suo patrimonio fotografico, i ricordi e gli aneddoti di vita della comunità sono stati raccolti nel volume "Teatro del Popolo di Vallalta. Vita sociale di una comunità. 1926-2012", a cui Giuseppe ha dato un contributo determinante". Il libro è stato pubblicato nel 2023 in occasione dell’inaugurazione del teatro di Vallalta. Aiuta a comprendere la caratura di questo personaggio, autodidatta, che dovette ben presto abbandonare gli studi per la miseria che si pativa nel dopoguerra, ciò che scrisse nel libro sul teatro: "Negli 11 anni che il teatro è rimasto chiuso, il paese è precipitato nel buio: ci siamo resi conto di quanto sia utile un ambiente pubblico adibito alla cultura, allo spettacolo e alla ricreazione". Ed è a questo sforzo che ha dedicato tutte la sua vita, cioè favorire momenti di aggregazione. L’intraprendenza non gli è mai mancata e neanche la combattività. Per anni è stato referente Anpi per la frazione di Vallalta ed ha partecipato a tutti gli appuntamenti dell’associazione partigiani, alle ricorrenze o commemorazioni. Lascia la moglie Claudia, i figli Susi e Loris, la sorella Anna, i nipoti. Il funerale verrà celebrato oggi alle ore 14.45 partendo dalla sua abitazione a Vallalta in via Rocca 38, da dove il corteo raggiungerà la chiesa locale.

Alberto Greco