Addio a Lucio Santi, il barbiere dal cuore d’oro

Alto Frignano sconvolto ieri dall’improvvisa morte di Lucio Santi di Fiumalbo, a soli 53 anni. ‘Brava persona, onesta e molto gentile’ lo ricordano a Fiumalbo, e zone limitrofe, dove esercitava il mestiere di barbiere, apprezzato da tutti. Grande amante della montagna, in tutte le stagioni, era convalescente da un intervento cardiaco ma purtroppo martedì mattina è stato ritrovato in casa privo di vita. I funerali si terranno oggi nella Chiesa parrocchiale di Fiumalbo dove alle 10.30 sarà celebrata la s. Messa. In tanti si stringeranno con grande affetto e cordoglio ai familiari: al padre, al fratello, ai nipoti ed alla compagna. Il Comune col sindaco di Fiumalbo Alessio Nizzi partecipa al lutto: ‘In certi momenti non ci sono parole giuste e frasi adatte. L’Amministrazione Comunale e tutta la nostra Comunità partecipa commossa al dolore per la prematura scomparsa.