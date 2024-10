Addio a Primo Bonaccorsi. Per 40 anni medico condotto

Grave lutto nella sanità del distretto ceramico modenese: si è spento all’Ospedale di Castelfranco, dopo una lunga malattia, all’età di 90 anni il dottor Primo Bonacorsi, professionista conosciuto e stimato sul territorio per il suo lavoro, durato quarant’anni, di medico condotto a Spezzano, ma anche per l’impegno, assieme alla moglie Elena, portato avanti nei confronti di chi aveva bisogno. Ha ricevuto la medaglia d’oro da parte dell’Ordine dei Medici della Provincia di Modena a sessant’anni dalla laurea. Negli anni ‘70, Primo Bonacorsi è stato presidente e fra i fondatori della S.S. Spezzano, società che ha riscosso riconoscimenti in campo nazionale e internazionale. Ha ricoperto il ruolo di segretario del Circolo Medici di Sassuolo e dal ‘79 socio del Rotary sassolese dove è stato Presidente. Per 10 anni è stato alla guida dell’Associazione Africa nel Cuore” che opera a favore delle missioni in Kenia. Ha fatto parte, fino a quando la salute, glielo ha permesso, dell’Associazione Volontari di Fiorano e il suo senso civico lo ha portato anche ad essere eletto nel Consiglio Comunale di Fiorano. Sportivo, ottimo sciatore e scalatore tanto che questa sua passione l’ha portato in vetta anche al Monte Bianco. In silezio ha aiutato sempre chi ha potuto: associazioni, club e gente comune tanto che uno degli ultimi premi ricevuti, quello della “Riconoscenza” riporta la motivazione che racchiuse il suo modo d’essere: "Le parole non riusciranno mai a rendere il grado di riconoscenza per quello che ha fatto come medico e come persona a favore di chi aveva bisogno". Lascia due figli: Monique e Franco. I funerali si svolgeranno oggi alle 15, nella Parrocchiale di Spezzano.