Addio a Tonino Stravaganti. Il mondo del volontariato in lutto

Il mondo del volontariato è in lutto per la morte di Tonino Stravaganti, venuto a mancare domenica all’età di 80 anni. "Una vera e propria colonna portante della sezione locale dell’Avis – lo ricorda la presidente Arianna Soragni a nome di tutti i soci -. Un volontario prezioso e sempre disponibile che mancherà a tutti noi".

Stravaganti ha fatto parte della famiglia avisina fino dagli anni Ottanta, ricoprendo anche la carica di consigliere e vicepresidente, nonché consigliere provinciale. Una generosità espressa anche in Aido: "In parallelo con la sua attività in Avis – aggiunge Eugenio Davolio, presidente Aido – Tonino è stato anche consigliere Aido di Carpi, con vari incarichi fino al ruolo di vicepresidente, per quasi 30 anni e fino alla legislatura 2016-2019, svolgendo sempre un importantissimo compito".

Le esequie si svolgeranno oggi, alle 14.30 partendo dalla ‘Terracielo Funeral Home Carpi’ (via Lenin 9) per la Chiesa nuova di Cibeno ove alle 15 sarà celebrata la messa. Chi volesse devolvere un offerta, può farlo a favore dell’Avis di Carpi.