Addio all’avvocata Rizzo: "In prima linea per i diritti"

Si è spenta l’avvocata Maria Antonietta Rizzo. E’ deceduta all’età di 70 anni l’altro giorno nella sua abitazione che, nonostante la sofferenza e la malattia che ne aveva ormai minato il fisico, non aveva voluto lasciare per un ennesimo ricovero. "Ha fatto la scelta di rimanere a casa fino alla fine. Purtroppo, – dice la sorella Raffaella – aveva un brutto male diagnosticatole a fine 2017/inizio 2018. Sembrava circoscritto ma si è poi scatenato dopo la pandemia". In questa sua scelta di trascorrere gli ultimi giorni nella sua abitazione, circondata dall’affetto delle due sorelle, oltre a Raffaella anche Francesca, è sintetizzata la fierezza, l’indipendenza ed il coraggio di questa professionista brillante, grande esperta di diritto amministrativo. Una passione coltivata fin dai tempi dell’università e trasmessale dal suo maestro il professor Roberto Gianolio. "Allieva e poi per lunghi anni assistente del professor Roberto Gianolio, ordinario di diritto amministrativo, del nostro ateneo – ricorda l’ex rettore Giancarlo Pellacani – Maria Antonietta Rizzo negli anni ‘90 aveva fatto parte del Consorzio per la costruzione della facoltà di ingegneria come rappresentante della provincia di Modena. Se oggi Modena, nella corsa verso il futuro, può contare sull’apporto di alte competenze ingegneristiche e della ricerca scientifica avanzata in questo importante settore per la sua economia, un ringraziamento lo deve sicuramente rivolgere anche all’avvocata Rizzo per la passione e qualità dell’impegno profuso in quel compito". Gli interessi per arbitrati, appalti, urbanistica, edilizia, sanità, scuola, pubblico impiego, previdenza, e di diritto civile (lavoro, famiglia, locazioni, contratti, diritti reali, infortunistica), che hanno rappresentato materie di cui si è occupata in circa quaranta anni di carriera e di cui si è occupato da sempre il suo studio, dal 1982, hanno fatto di lei uno degli avvocati più intraprendenti del Foro di Modena ed uno dei legali più affidabili per tanti Comuni che si sono rivolti a lei per affidarle patrocini di importanti cause. Era stata anche difensore civico del Comune di Carpi, unendo alla coltivazione per il diritto anche una forte passione civile nella battaglia per la parità di genere che la spinse l’anno scorso ad accettare di candidarsi a sostegno della lista Modena per Modena. Solo a fine 2023 chiuse definitivamente lo studio. "Era una collega esperta. Stimata e apprezzata dal Foro, era impegnata nel collaborare con le istituzioni pubbliche. Ci ha lasciato troppo presto, mancherà agli avvocati e alla giustizia, allungando la lunga serie di illustri e cari colleghi scomparsi in questi mesi" dice l’avvocato Roberto Mariani. I funerali avranno luogo oggi alle 11 alla chiesa parrocchiale di S. Agnese, dove sarà celebrata la messa.

Alberto Greco