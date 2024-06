Addio all’ex ristoratore Renzo Bergonzini

La città piange la scomparsa di Renzo Bergonzini (nella foto), storico ex ristoratore molto conosciuto a Carpi e non solo, morto venerdì sera all’età di 81 anni. Originario di San Prospero, Bergonzini ha per molti anni gestito, insieme alla famiglia, alcuni locali carpigiani che hanno fatto la storia: dalla trattoria ‘Isola Bella’ di piazza Garibaldi negli anni Sessanta, al ristorante-albergo ‘Ancora’ fino all’inizio degli anni Novanta. Dopo la chiusura di quest’ultima attività, Bergonzini ha continuato a lavorare nel settore, collaborando con diverse strutture alberghiere del territorio come l’hotel Orizzonte di Carpi, l’albergo I Medaglioni di Correggio, il Sun Hotel di Rubiera, mettendo a disposizione delle varie realtà lavorative la sua esperienza e competenza. La famiglia e gli amici lo ricordano per la sua grande disponibilità e il suo carattere allegro e scherzoso. Dalle 10 di domani mattina sarà possibile portargli un ultimo saluto presso la camera ardente comunale mentre le esequie funebri si svolgeranno in Cattedrale a Carpi martedì a mattina alle 10. La famiglia invita coloro che ne avessero la possibilità a effettuare una donazione all’AMO – Associazione Malati Oncologici.

m.s.c.