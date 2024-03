Addio all’imprenditore Alberto Mussini. Funerali nel duomo di San Giorgio

Ha suscitato unanime cordoglio, in città, la notizia della scomparsa di Alberto Mussini, imprenditore e membro una famiglia che ha legato la sua storia allo sviluppo industriale del distretto ceramico. Primogenito di Giorgio Mussini, uno dei fondatori del Gruppo Concorde, Alberto aveva 57 anni compiuti lo scorso 14 febbraio e, dopo gli studi – liceo scientifico al ‘Formiggini’ e laurea in ingegneria a Bologna – era entrato prima in Refin, aziende reggiana oggi parte del Gruppo Concorde, presso cui aveva lavorato e di cui era stato membro del consiglio di amministrazione, e membro del CdA era attualmente in Meta, azienda di lavorazione di materie prime con sede a Fiorano. Da qualche anno Alberto, che abitava a Sassuolo e a Sassuolo era particolarmente attaccato, aveva intrapreso la carriera di imprenditore immobiliare, ritagliando ai tanti impegni del quotidiano un po’ di spazio per il tennis e il padel: oltre ai genitori Giorgio ed Elena, Alberto lascia la sorella Monica e il fratello Alessandro, i due figli Gabriele di 19 anni ed Eleonora di 14, avuti dal precedente matrimonio con Fabiana, e la compagna Monia. Ieri sera, presso il Duomo di San Giorgio, il rosario di suffragio mentre i funerali sono in programma oggi, alle 16,30, sempre presso il Duomo.