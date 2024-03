Addio Daniela Gherardini: "Ginecologa empatica, la medicina era la sua vita"

Ha suscitato molta commozione in città la notizia della morte della dottoressa Daniela Gherardini, 73 anni, venuta a mancare l’altra notte, dopo aver lottato contro una malattia che non è riuscita a sconfiggere.

Ginecologa molto conosciuta in città e non solo, da 15 anni aveva avviato un percorso di studi sulla medicina alternativa, omeopatica, con un approccio attivo che l’aveva resa, anche in quel campo, un vero e proprio punto di riferimento per le pazienti.

‘Le mie donne’, come la dottoressa Gherardini amava chiamarle, e alle quali ha dedicato tutta la sua esistenza, sia dal punto di vista professionale che umano, capace di coniugare i dettami della medicina con l’empatia delle emozioni.

Sono migliaia le donne in gravidanza che ha seguito, accompagnandole fino al momento del parto e oltre.

Tantissimi sono, infatti, i messaggi di vicinanza e cordoglio che in queste ore la famiglia sta ricevendo. Fino a quando le forze glielo hanno consentito, la dottoressa Gherardini è andata nel suo ambulatorio per visitare le pazienti.

Simbolica la frase scelta dalla famiglia per ricordarla: ‘In fondo all’anima cieli immensi e immenso amore…e tre granuli sotto la lingua tre volte al giorno’.

Una dedica che descrive le sue passioni e la sua dedizione alla cura delle donne: "La medicina per lei era vita, non lavoro", affermano i parenti.

Sposata con Marco Bottura, fratello dello chef Massimo, la dottoressa era rimasta vedova tre anni fa: lascia i due figli Alessandro e Filippo.

La salma si trova a ‘Terracielo Funeral Home’ (via Emilia Est 1320 ) di Modena: qui stasera alle 18 verrà recitato il rosario.

Il funerale avrà luogo domani, partendo alle 9 da Terracielo per la chiesa parrocchiale di Sant’Agnese dove alle 9.30 sarà celebrata la liturgia funebre, per poi proseguire per il cimitero di Portile.