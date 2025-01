Adhd, dall’età evolutiva fino a quella adulta. Folla al convegno sul disturbo dell’attenzione

Auditorium Loria gremito per il convegno di ieri pomeriggio ‘Adhd, Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività - Dall’età evolutiva all’età adulta: diagnosi, presa in carico e terapia’, organizzato da Aifa Aps, Associazione Italiana Famiglie Adhd in collaborazione con Comune, Ausl, e Unimore. Dopo i saluti istituzionali di Anna Maria Cava, referente Emilia-Romagna di Aifa Aps, Tamara Calzolari, assessore a Sanità e sociale, Giacomo Cabri, delegato del Rettore alla didattica di UNIMORE e Graziella Pirani, direttore Npia Asl di Modena, i relatori hanno fatto il punto sui percorsi di valutazione/diagnosi e di presa in carico terapeutica per l’Adhd a Modena e provincia. Nel Distretto di Carpi, la stima (casi attesi) è di circa 2.300 persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: circa 600 minori tra i 6 ed i 17 anni con ADHD e circa 1.700 adulti con ADHD tra i 18 ed i 67 anni (maggiorenni in età lavorativa).

Il convegno, infatti, tenutosi ieri pomeriggio ha riunito così moltissime persone, interessate ad approfondire l’argomento nei diversi e molteplici aspetti, come dimostrato dalle tante persone presenti, e ad accendere i riflettori su questo tema.