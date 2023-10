Afferra un coltello e colpisce il marito mentre dorme

Stava dormendo al suo fianco. Non è chiaro se vi fosse stata una lite nelle ore precedenti. Quello che è certo è che è andata in cucina, ha preso un coltello e ha colpito all’orecchio il marito, steso nel letto. Rischia il processo con l’accusa di lesioni una donna di 60 anni di Fiorano Modenese. Ieri mattina, in aula, è stato conferito incarico al perito al fine di valutare se la 60enne al momento del fatto, ovvero quando ha ferito al volto il marito e coetaneo, fosse in grado di intendere e volere. Una volta redatta la consulenza, sarà possibile decidere se l’imputata possa o meno essere ritenuta in grado di sostenere il processo. L’episodio è avvenuto ad agosto. In base a quanto accertato la 60enne, in piena notte, ha appunto afferrato un coltello e colpito il marito all’orecchio. Una ferita che, fortunatamente, non si è rivelata profonda. Dopo di che l’imputata è uscita per strada e i vicini, notandola mentre urlava frasi all’apparenza prive di senso, hanno capito che qualcosa era successo e hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato l’uomo sanguinante e la moglie in stato apparentemente confusionale. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno medicato il 60enne, poi trasportato in ospedale per le cure. L’uomo ha riportato una prognosi di 7 giorni. Nei confronti della signora – che pare non abbia saputo fornire spiegazioni plausibili al gesto – è scattata la denuncia per lesioni ed ora il perito nominato dal giudice valuterà se l’imputata al momento dell’aggressione ai danni del coniuge fosse o meno capace di intendere e volere.