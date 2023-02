Modena, 30enne aggredito a coltellate: recise due dita

polizia

Modena, 2 febbraio 2023 – Dramma ieri notte in zona Ponte Alto all’interno dell’ex locale Riad, a Modena. Un ragazzo di circa 30 anni, di origine nordafricane, è stato colpito quasi a morte con diversi fendenti al capo e alla mano: gli sono state recise anche due dita. Ad aggredirlo sarebbero stati alcuni connazionali.

Al momento non è chiaro il movente di questa terribile aggressione. Sul posto questa mattina erano presenti gli uomini della Scientifica, della squadra mobile e i colleghi delle volanti della polizia per far luce su quanto accaduto.

Sono circa quattro le persone condotte in questura per accertamenti: non è detto comunque che siano loro i responsabili dell’aggressione.

Secondo i vicini, il locale, chiuso da circa un anno, è spesso occupato da senzatetto, “il via vai è continuo, a tutte le ore, di giorno e di notte”.

Il ragazzo ferito è stato trasportato d’urgenza al Policlinico dove in queste ore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La procura procederà per tentato omicidio.