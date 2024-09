Aggressione in corsia. Ferita un’infermiera: "Colpita da un minore: sputi e pugni in faccia"

Era a terra, in stato di incoscienza, probabilmente dopo aver abusato di alcolici. I passanti hanno chiamato l’ambulanza e il giovane, un minorenne di origine straniera è stato portato in ospedale, al Pronto Soccorso del Policlinico. Qui pian piano il ragazzino si è svegliato ma, quando un’infermiera gli si è avvicinata per chiedergli come si sentisse, il minore si è scagliato contro la donna, prima strattonandola e poi prendendola a pugni, arrivando persino a sputarle negli occhi. Ancora una grave aggressione ai danni dei sanitari, una ‘piaga’ che da tempo dilaga anche all’interno dei nostri nosocomi.

L’episodio, l’ultimo di una lunga lista, purtroppo si è verificato domenica pomeriggio, all’interno del pronto soccorso del Policlinico appunto intorno alle 17.30.

È qui infatti che intorno a quell’ora le ambulanze hanno portato un minorenne non identificato, dopo che alcuni passanti avevano chiamato il 118 dopo averlo trovato in stato di incoscienza sotto un portico del centro storico di Modena, sotto effetto di alcolici pare.

L’adolescente si è svegliato al Pronto Soccorso manifestando fin da subito aggressività, da quanto si apprende. A quel punto un’infermiera si è avvicinata al ragazzino e ha cercato di calmarlo, di portare il paziente alla ragione, ma lui in tutta risposta ha iniziato a strattonare la donna. Non solo: secondo le testimonianze dei presenti il ragazzo ha cercato anche di colpirla con calci, pugni arrivando infine a sputarle negli occhi.

A quel punto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, che sono arrivati sul posto poco dopo. I militari hanno quindi ‘preso in consegna’ il ragazzo al momento delle dimissioni al fine di identificarlo: probabilmente il giovane dovrà rispondere di lesioni aggravate. Infatti l’infermiera aggredita è stata medicata e ha riportato lesioni per una prognosi di 15 giorni.

"Tutti gli infermieri e i medici sono accorsi in aiuto della giovane dottoressa – racconta un testimone – una collega ha poi allontanato il ragazzo e poco dopo sono arrivate le guardie e pure i carabinieri". Lo scorso anno sono stati 328 gli episodi di violenza (aggressioni fisiche e verbali nella maggior parte dei casi) registrati negli ospedali di Modena e Provincia, ben 114 al Policlinico. Nel 2022, proprio a fronte degli episodi di violenza contro gli operatori sanitari, che ha visto una escalation nel periodo della pandemia, è stata istituita la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari. Le aggressioni, nel nostro territorio, sono quasi una al giorno purtroppo: lo scorso febbraio un paziente era arrivato addirittura a distruggere il reparto di psichiatria di Baggiovara.