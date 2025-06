Aimag in Hera, è aperta la consultazione

Prosegue il percorso verso la partnership industriale Aimag-Hera. È stato, infatti pubblicato online, sul sito del Comune di Carpi, l’avviso di consultazione pubblica sul progetto di rafforzamento della partnership industriale tra Aimag Spa e Hera Spa, che prevede l’acquisizione da parte di Aimag di una partecipazione indiretta nella società Heracquamodena Srl. Come previsto dalla norma vigente in materia di società a partecipazione pubblica (art.5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016), il Comune è tenuto a promuovere una consultazione pubblica della durata di 15 giorni: durante questo lasso di tempo, i cittadini, le associazioni e gli altri soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte, utilizzando il modulo disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Carpi e nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it. Le osservazioni ricevute saranno valutate e riscontrate formalmente in un documento che sarà poi sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. Tutta la documentazione è consultabile online e resterà pubblica fino alle ore 23.59 di martedì 24 giugno, termine entro cui dovranno pervenire anche le osservazioni e proposte di singoli e associazioni.

m.s.c.