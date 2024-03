Al giornalista Leo Turrini il premio Ciliegia d’oro: "Icona degli sportivi"

Sarà assegnato allo scrittore e giornalista sportivo di Qn Leo Turrini il premio Ciliegia d’Oro 2023, riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola, per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 18 maggio alle 18 nella sala dei Contrari del castello di Vignola. "La giuria ha assegnato il Premio Ciliegia d’oro 2023 a Leo Turrini – si legge tra l’altro nella motivazione fornita dal Centro Studi Vignola – per il suo straordinario contributo nel campo del giornalismo sportivo, raccontando con passione e dedizione le eccellenze della sua terra. Da inviato per rinomate testate giornalistiche, ha accompagnato i suoi lettori in un viaggio attraverso i più grandi eventi sportivi, dai Gran Premi di Formula 1 alle Olimpiadi estive e invernali, dai Mondiali di calcio alle gesta sugli sci di campioni come Alberto Tomba. Ha pubblicato numerosi libri dedicati ad iconici personaggi del panorama sportivo".