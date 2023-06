Albareto, al via la Festa dell’Unità Si parte parlando di immigrazione

Prenderà il via da giovedì e durerà per due weekend lunghi la Festa de L’Unità di Albareto, organizzata dai circoli Pd di Albareto e Sacca-Crocetta. Un evento ricco di iniziative politiche e non presso la Polisportiva Forese Nord. Si comincia con l’inaugurazione di giovedì 22 affidata a Federica Venturelli, Roberto Solomita e Andrea Bortolamasi, prima che Giuditta Pini e Urania Dekavalis si concentrino sul tema dei migranti alle 20:30 in uno dei forum della segreteria Pd cittadina per costurire il programma 2024. Così la segretaria cittadina del Pd Federica Venturelli: "Dopo il successo della nuova festa cittadina nella nuova location che ha visto tanti dibattiti politici tra cui i forum per disegnare le città dei prossimi anni (su cultura, giovani e welfare), continuano le feste, con un’attenzione particolare a quelle di quartiere che sono per noi un elemento importante di attenzione al territorio".