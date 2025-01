Alex Oliva resta in cella. Il gip: no ai domiciliari

Alex Oliva resta in carcere. Ieri mattina il gip ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura ai domiciliari, avanzata dal legale dell’imputato, avvocato Edoardo Salsi nei confronti dell’artigiano 38enne sassolese, accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione a seguito della scomparsa dell’imprenditore edile Salvatore Legari, sparito il 13 luglio del 2023 da un cantiere di Lesignana, cantiere in atto proprio nella proprietà dell’indagato.

Davanti al giudice e al pm titolare del fascicolo, giovedì mattina, in sede di interrogatorio di garanzia l’indagato ha negato ogni accusa, escludendo di aver ucciso la vittima così come di aver spostato il suo furgone da Lesignana a Sassuolo. "Gli ho dato la somma concordata per i lavori e l’ho salutato intorno alle 18. Quando sono tornato, non c’era più e mi sono preoccupato" ha detto.

Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri, coordinati dalla procura sarebbero diversi gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, a partire proprio dal fatto che vi sarebbe stato lui, il giorno della scomparsa di Legari, al volante del furgone della vittima.