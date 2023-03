Alice Neri, incidente probatorio sui pantaloni indossati da Mohamed: si cercano tracce d’olio

Modena, 21 marzo 2023 – Mancano ancora tanti tasselli nel delitto di Alice Neri. Per cercare di trovare risposte certe ai tanti misteri ancora irrisolti saranno analizzati tutti gli abiti che il principale sospettato dell’omicidio, Mohamed Gaaloul, indossava la sera del 17 novembre e la mattina del 18, quando le telecamere lo hanno immortalato in giro per Concordia. Infatti è stato ammesso da parte del giudice Scarpa l’incidente probatorio sui pantaloni trovati nell’abitazione dell’indagato. A chiedere l’analisi dell’indumento è stata la stessa difesa di Gaaloul, ritenendo che quei pantaloni, rinvenuti in un armadio nell’abitazione del tunisino, siano gli stessi che il 29enne indossava la sera in cui la giovane mamma è stata uccisa. [Missing Caption] Gaaloul era stato ripreso dalle telecamere del noto Smart Cafè di Concordia con addosso jeans sporchi di vernice, pantaloni con diverse e particolari pieghe: gli stessi che – nelle immagini del 18 mattina, (foto) – indossava mentre alle 10.28, qualche ora dopo il delitto, era stato immortalato dalle telecamere mentre camminava per Concordia. La perizia sull’indumento – se sarà ritenuto appunto lo stesso indossato dall’indagato la notte dell’omicidio, il 17 novembre –, sarà fondamentale per rilevare eventuali tracce di olio. Quello, per intenderci, utilizzato per...