Alla Panoramica di Monchio si impongono Cornari e Venturelli

Con la Panoramica di Monchio di Palagano ha esordito il Circuito Podistico del Frignano. La 13° edizione di questo giro di corsa dell’appennino comprende 6 gare da giugno a fine agosto: dopo Monchio si andrà a Sestola (7 luglio), Frassinoro (21), Vitriola (4 agosto), Riolunato (18) e gran finale a Pavullo (25) con la "quattro torri". Il Circuito del Frignano è anche, per i soli tesserati Uisp, campionato provinciale di corsa in montagna. Sul percorso di Monchio, 10 km. belli ed impegnativi, i competitivi sono stati 78. Si impone nettamente il ventunenne reggiano Nicolò Cornali, abituato ai saliscendi di Quattro Castella, dove risiede; il giovane allenato da Vehid Gutic chiude solitario in 38’03", staccando di 3’40" il "guglino" Andrea Costi; la terza piazza va ad Enrico Manfredini (alpi Apuane) davanti ad un altro atleta neroverde, Luca Micheloni ed allo spilambertese Davide Camilli. In campo femminile vince altrettanto nettamente Gloria Venturelli in 46’19" su Caterina Filippi (Avis Novellara), staccata di quasi 4 minuti, e le due portacolori della pod.Formiginese, Francesca Venturelli e Laura Ricci. Al quinto posto Laura Benaglia. Nelle gare in montagna come queste, con suggestioni trail, i distacchi sono quasi sempre superiori alle gare in pianura e su strada, con andamento più regolare. Oltre alla competitiva era in programma anche una non competitiva, con tre percorsi, ed una corsa dedicata ai giovanissimi, introdotta da due anni, che ha riscosso un discreto successo; particolarmente apprezzati dai 300 partecipanti complessivi sono stati il percorso e l’organizzazione, ormai esperta, della polisportiva Monchio.

Giuliano Macchitelli