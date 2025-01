Alla Sala delle Mura il torneo per giovani scacchisti

Domenica prossima i giovani scacchisti saranno protagonisti a Castelnuovo Rangone. Il Club 64 Asd ha infatti organizzato alla Sala delle Mura la quarta tappa del torneo giovanile Cerg (Campionato Emilia Romagna Giovani), un circuito di competizioni scacchistiche giovanili, che si disputa annualmente in diversi centri del territorio regionale. Per questa volta quindi, è stato selezionato il paese di Castelnuovo come sede delle gare.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castelnuovo Rangone, prevede la partecipazione di alunni delle scuole primarie Don Milani di Castelnuovo Rangone e Anna Frank di Montale, che hanno preso parte al progetto didattico portato avanti dall’istruttore Luca Ricchi, imparando il gioco degli scacchi e cercando di migliorare nel gioco e nelle strategie.

Le categorie coinvolte sono due: giovani emergenti, ovvero giocatori della provincia di Modena privi di esperienza agonistica, nati dopo il 31 dicembre 2012, non classificati e non rientranti tra i dieci migliori classificati dell’edizione Cerg 2023/2024, e giovani talenti, ovvero giocatori nati dopo il 31 dicembre 2010, già in possesso di una significativa esperienza di torneo o rientranti nei primi dieci classificati dell’edizione Cerg 2023/2024.

Nel corso del pomeriggio si disputeranno sei partite da 10 minuti per giocatore, con inizio del primo turno alle 14.30 e premiazioni alle 18. Per partecipare al torneo è consigliata la preiscrizione, da effettuarsi entro sabato sul sito www.vesus.org o via mail a info@club64.it.

Il Club 64 ASD, affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana dal 1987, è un’associazione che si propone come punto di riferimento per gli appassionati del gioco degli scacchi nel territorio modenese. Nel corso del tempo ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui nel 2017 quello di miglior circolo del Nord Italia.

m. ped.