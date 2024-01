All’asta un’area di via Argiolas

Il Comune di Modena vende con un’asta pubblica a unico incanto un’area a destinazione residenziale di 10 mila metri quadri in via Argiolas, nei pressi dell’ippodromo. Il prezzo a base d’asta è di un milione e 300 mila euro. Le offerte, al rialzo. devono essere presentate entro le 12 di martedì 20 febbraio, l’asta si svolge il giorno successivo.

Il bando, con la scheda tecnica, è consultabile nella sezione bandi del sito del Comune: www.comune.modena.it. Per informazioni e sopralluoghi occorre rivolgersi al servizio Patrimonio: nel bando sono indicati i riferimenti sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi. L’area è di 10 mila e 280 metri quadri catastali e la destinazione urbanistica è indicata dal Pug come tessuto prevalentemente residenziale "di buona o discreta qualità insediativa". Sul lato ovest del terreno, a confine con l’ippodromo, si dovranno concordare con i competenti uffici comunali – è precisato nel bando - "le essenze vegetazionali e il relativo sesto d’impianto, in considerazione anche delle eventuali preesistenze da salvaguardare".

Le condizioni della vendita precisano che il prezzo deve essere offerto in aumento, o almeno pari, a quello fissato a base d’asta. Il terreno sarà aggiudicato all’offerta migliore, in caso di offerte uguali si procederà alla rinegoziazione. Si procede all’aggiudicazione anche in caso caso di un’unica offerta valida, purché non inferiore alla base d’asta.

Nel presentare l’offerta è previsto un deposito cauzionale di 130 mila euro. Il rogito di compravendita deve essere stipulato entro quattro mesi dall’aggiudicazione e in quell’occasione è previsto il versamento del 30 per cento del prezzo offerto.