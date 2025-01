All’auditorium della Corale Rossini il concerto di Lotte Nuria Adler

Vincitrice di concorsi internazionali (anche il Michelangelo Policarpo che si è disputato a Modena), la mandolinista tedesca Lotte Nuria Adler sarà protagonista del concerto di domani alle 18 all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri 30. Il recital (ingresso libero) è compreso nella rassegna ’Protagonista il mandolino’ organizzato dall’Ensemble Mandolinistico Estense con la direzione artistica del maestro Roberto Palumbo. Il repertorio per mandolino solo richiede abilità e virtuosismo: per mettere in evidenza le infinite potenzialità espressive di questo strumento affascinante, il programma del concerto presenterà quindi brani di varie epoche, da Bach, con la Partita n°1 BWV 1002 per violino, passando per le variazioni del settecentesco Gabriele Leone e i preludi del romantico Raffaele Calace e del violinista belga Eugène Ysaÿe per arrivare ai contemporanei, il giapponese Kuwahara e il mandolinista francese Vincent Beer-Demander.

s.m.