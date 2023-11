All’azienda di automazione serve un frigorista

Il Centro Impiego di Mirandola fa presente che una azienda operante nel settore automazione e refrigerazione avente sede a Medolla sta conducendo la ricerca di 1 operaioa abile a svolgere mansioni di frigoristaelettricistaidraulica. Più nello specifico sarà utilizzato come trasfertista presso impianti dell’azienda, affiancando e coadiuvando il responsabile tecnico. Si dovrà pertanto occupare di installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione, condizionamento, elettrici civili ed industriali. Nella valutazione dei candidati sarà data priorità a chi abbia maturato una precedente esperienza nella mansione. E’ altresì indispensabile che si sia in possesso della patente categoria B ed essere automunitoa. L’orario di lavoro va dalle 08.30 alle 12.30 e pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30. Riposo sabato pomeriggio e domenica. Al nuovoa assuntoa verrà offerto un contratto di somministrazione per 6 mesi. Domande entro il giorno 16112023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe