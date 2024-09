Allenato da Focherini. Va a Mister Olympia

Dopo una carriera da culturista impegnato nelle principali gare agonistiche (è stato Mister Europa e Mister Wordl nel ’95 e soprattutto Mister Universo nel ’96, oltre ad aver svolto una carriera da professionista), l’atleta modenese Federico Focherini ormai da anni è allenatore e preparatore in Kuwait.

Proprio nelle vesti di allenatore, nei giorni scorsi ha ottenuto un grande risultato: il suo atleta sudafricano, Muzi “Monster” Maluleke, si è qualificato a Londra per la gara Mister Olympia, la più importante competizione per culturisti professionisti che si svolge fin dal 1965. Maluleke è il primo atleta sudafricano di colore che riesce a qualificarsi per questa importantissima gara, che si avrà luogo tra tre settimane a Las Vegas, negli Stati Uniti.

"E’ un risultato storico – ha detto a questo proposito Federico Focherini – con grandi significati sociali e culturali. Lo alleno dal 2013, lui tra l’altro è preparatore atletico della squadra di calcio sudafricana del Kaizer Chiefs, tra le più importanti del suo paese. Questo risultato per me rappresenta qualcosa di enorme, è il più grande successo professionale della mia vita dopo il titolo di Mister Universo, lo ritengo anche superiore ai titoli mondiali ed europei che ho conseguito da atleta".