Allievi della Scuola Alberghiera all’estero per progetti di studio Tredici allievi della Scuola Alberghiera di Serramazzoni partono per Portogallo e Spagna per un progetto internazionale di scambio di esperienze culinarie. Grazie a Erasmus+, seguiranno lezioni pratiche e teoriche e visiteranno attrazioni turistiche locali. Questa iniziativa, gratuita per le famiglie, è frutto della collaborazione con Eurhodip.