Ambiente, Unimore mappa il suo impatto

L’Università persegue il principio di Sviluppo Sostenibil in tutti i suoi molteplici aspetti: ambientale, economica e sociale. Tale impegno si traduce nella promozione e realizzazione di azioni volte alla sostenibilità in primo luogo interne all’Ateneo ed in secondo luogo nella promozione e valorizzazione di iniziative esterne. Unimore si è impegnata in tale direzione ed ha incominciato a monitorare e quantificare l’impatto ambientale che essa stessa arreca. A seguire la ’mappatura’ dei servizi educativi di Unimore è il gruppo di ricerca Lca Working Group, che sviluppa la metodologia Lca - Life Cycle Assessment.