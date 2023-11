Ant, un paniere di eccellenze per aiutare l’assistenza a malati oncologici e famiglie

Non trovarci soli è, per tutti, allo stesso tempo un desiderio e una responsabilità: da questo senso di responsabilità collettiva prende vita la missione di Ant che, a Modena così come in tutta Italia, da 45 anni offre attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore. Una responsabilità che in città, da sei anni a questa parte, sotto Natale prende le forme del Paniere delle eccellenze: un regalo solidale che celebra allo stesso tempo la ricchissima tradizione enogastronomica e la solidarietà di un territorio che, negli anni, ha visto il numero delle aziende che offrono i loro prodotti passare da una decina a un centinaio. Un contenitore - in cui sarà possibile trovare lambrusco, cotechini e zamponi, parmigiano reggiano, aceto balsamico di Modena, amaretti, caffè, ciccioli, marmellate, birre artigianali, composte, liquori tradizionali, pasta fresca, dolci tipici modenesi e tanto altro ancora- che, con una donazione minima, sarà possibile portare a casa sostenendo non solo Ant, ma anche l’economia del territorio. Il Paniere delle eccellenze - disponibile nelle delegazioni di Modena (viale Verdi 60), Mirandola (via Castelfidardo 43) e Vignola (via Mario Pellegrini 3) - sarà in buona compagnia: ci sono anche panettoni, pandori e coloratissime stelle di Natale, oltre che nelle delegazioni, nei vari banchetti che verranno allestiti a Modena e provincia nel mese di dicembre. Linfa vitale per Fondazione Ant che, lo ricordiamo, oggi a Modena e provincia conta su un’équipe sanitaria composta da due medici, una psicologa e due infermieri che si prendono cura ogni giorno di circa 50 pazienti. Oltre a questo, dal 2004 hanno preso il via progetti di prevenzione oncologica e, nel 2020, è partito il progetto di accompagnamento di pazienti oncologici che devono sottoporsi a cure nelle strutture sanitarie del territorio. Ad oggi sono circa settanta le persone che hanno usufruito del servizio. "Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno, dare dignità alla vita in tutti i sensi", il commento di Maria Concetta Pezzuoli, delegata Fondazione Ant Modena. Una vita fatta "di corpo e, non meno importante, di spirito", ha sottolineato Maria Teresa Scapinelli, Presidente dell’associazione Amici dei teatri modenesi, che non ci ha pensato un attimo quando è stato il momento di aiutare ANT a organizzare il suo secondo grande progetto natalizio: ‘Note sospese’, il 19 dicembre alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Lo spettacolo, presentato da Arte Equilibra, intreccia due realtà - danza aerea e musica - per un’esibizione letteralmente ‘sospesa’ "che ci regalerà sogno, leggerezza e magia, un momento condiviso per il bene comune", le parole di Marta Medici di Equilibra. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Ant; i biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Chiara Mastria