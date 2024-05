Anziano si barrica dentro casa. Intervengono i carabinieri

Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato alla sua porta è stato colto da un momento di profonda disperazione. Per questo motivo ha afferrato un grosso coltello da cucina e, dopo essersi barricato in casa ha minacciato di farla finita. Grazie al prezioso intervento del militare negoziatore, alla fine, dopo una lunga trattativa l’uomo, un pensionato, è uscito dall’abitazione desistendo dal compiere l’estremo e tragico gesto.

Il drammatico episodio si è verificato ieri mattina a Pavullo.

L’ufficiale giudiziario si è presentato davanti alla porta dell’anziano, 77 anni, al fine di eseguire l’ordinanza di sfratto esecutivo disposta dal tribunale di Modena nei confronti dell’uomo: un pensionato incensurato. L’anziano, a quel punto, temendo di trovarsi in mezzo ad una strada si è barricato nell’abitazione dove vive da tempo minacciando di togliersi la vita con un coltello, che ha mostrato all’uomo. A quel punto l’ufficiale ha avvisato i carabinieri di Pavullo che sono prontamente giunti sul posto insieme al militare negoziatore del reparto operativo. Il carabiniere, con grande professionalità e umanità ha quindi dato il via ad una trattativa con il pensionato che, alla fine, si è convinto ad uscire dall’appartamento. Questo anche grazie all’accordo raggiunto tra il proprietario dell’immobile e l’ufficiale giudiziario, che hanno posticipato lo sfratto, dando così l’opportunità al pensionato di potersi organizzare al meglio. Dell’episodio è stata poi informata l’autorità giudiziaria e i servizi sociali che hanno preso in carico il 77enne, che ora sicuramente troverà il necessario sostegno per affrontare la situazione. Grazie all’empatia dimostrata dai militari l’uomo si è comunque rasserenato, desistendo dal compiere il tragico gesto e ringraziando i carabinieri per il sostegno.

v. r.