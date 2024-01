Appuntamento tricolore per il ciclocross. In programma anche il Master Uisp

Scattano oggi a Cremona i tricolori di ciclocross assoluti con l’assegnazione delle maglie dei master ed a squadre con la formula del Team Relay,domani sarà poi la giornata clou con gli juniores,under 23 ed elite sia maschili che femminili.Sempre domani si disputeranno i tricolori del master Uisp a Rufino(Fi) e e dell’Acsi a Venegano Inferiore (Va).Alle 9,25 verrà abbassato lo starter con la folta la schiera dei master gialloblù della federciclismo che si contenderanno le maglie ad iniziare da Giulia Ballestri (Emiliana Bike) tra le women 3,mentre tra gli M5 le speranze gialloblù vedranno al via Luigi Ghiaroni (Bici x tutti Gorzano),Davide Montanari e Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto),tra gli M6 gareggerà Stefano Nicoletti (Emiliana Bike) e tra gli M8 Gianfranco Mongardi (Spilla Team Spilamberto),Nel pomeriggio nel Team Realy cercherà un piazzamento nella top five l’Ale Cycling Team Modena del presidente Stefano Belloi.Domani sarà la giornata clou con le gare riservate agli juniores dove saranno in gara Giacomo Ghiaroni,Matteo Rinaldi e Luca Spezzani e tra le donne Giada Martinoli e Greta Pighi.Seguiranno poi gli elite ed under 23 dove tra questi è rientrato in anticipo dallo stage in Spagna,Luca Paletti che sfoggerà la nuova casacca della VF Group Bardiani del main sponsor modenese ,mentre concluderanno l’appuntanento tricolore le donne elite ed Under 23 con la plurivittoriosa Eva Lechner e la figlia d’arte Lucia Bramati con la casacca dell’Ale Cycling Team Modena diretta dalla Team Manager Milena Cavani.

Andrea Giusti