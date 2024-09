Aree verdi, 500mila euro per i primi interventi

Modena, 31 agosto 2024 – Il Comune di Modena investe 500mila euro ’extra’ nella manutenzione straordinaria e pulizia delle aree verdi pubbliche della città in attesa del maxi piano complessivo da 4 milioni di euro per il decoro urbano (che comprende anche la risistemazione delle aree verdi, molte delle quali in condizioni davvero precarie) già annunciato dal sindaco Massimo Mezzetti.

Nella seduta di mercoledì infatti, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, la Giunta comunale ha approvato una delibera che prevede l’affidamento di lavori ’extra’ per una prima tranche di oltre 350 mila euro alla società consortile a responsabilità limitata Erves2 (Emilia-Romagna verde e sostenibilità) di Castel Maggiore (Bologna), con cui l’Amministrazione ha già in essere un contratto per la manutenzione del verde. E, già nella successiva Giunta, in programma la prossima settimana, sarà approvata un’ulteriore delibera per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria del verde per un importo di 117 mila euro. Un’ulteriore quota di 30 mila euro verrà invece destinata ad attrezzature di arredo di aree verdi.

"Il sindaco Massimo Mezzetti – evidenzia l’assessore Guerzoni – aveva garantito il massimo impegno per ciò che riguarda la manutenzione e il decoro della città e già nel giro di pochi mesi sono stati destinati prima 350 mila euro aggiuntivi alla manutenzione stradale straordinaria e ora 500 mila euro per la cura del verde pubblico. Siamo coerenti con quanto promesso e proseguiremo con la ricerca e destinazione in manutenzione di sempre maggiori risorse per avere una città sempre più bella, curata e di qualità".

Per consentire l’avvio delle attività in tempi rapidi, l’Amministrazione ha scelto di procedere con l’affidamento a Erves2, cui sono stati assegnati anche gli ultimi interventi programmati di manutenzione del verde, per la durata di due anni, utilizzando la procedura semplificata prevista con l’adesione del Comune di Modena alla convenzione promossa a livello regionale, ma in base a lotti territoriali, dalla Città Metropolitana di Bologna.

Le ditte che fanno parte della società consortile sono sette: cav. Emilio Giovetti, con sede a San Donnino di Modena; Avola società cooperativa, di Castel Maggiore a Bologna; cooperativa agricola braccianti Giulio Bellini di Argenta a Ferrara; L’Operosa spa, di Granarolo nell’Emilia (Bologna); il consorzio di cooperative L’Arcolaio - cooperativa sociale, di Bologna; il consorzio Cfa Società cooperativa sociale di Cesena; il consorzio stabile Ecobi società consortile a responsabilità limitata - Impresa sociale, di Modena.

Gli interventi previsti vanno dalla manutenzione straordinaria delle alberature (ad esempio potature, abbattimenti, consolidamenti, verifiche visive e strumentali) alla manutenzione straordinaria del verde in genere (ad esempio potature arbusti e siepi, irrigazioni, pacciamature), ma potranno riguardare anche nuovi impianti di arredo e la relativa manutenzione (staccionate, recinzioni, piccole pavimentazioni, impianti irrigui, arredo urbano), nuovi impianti a verde, arborei, arbustivi e prativi, oltre che la riqualificazione di aree verdi e aiuole e il ripristino della viabilità dolce degradata dalle radici degli alberi.