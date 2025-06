Droga e bivacco, daspo per due minori

Proseguono i controlli della Polizia locale di Modena nelle aree verdi della città, con l’obiettivo – fa sapere l’amministrazione – di "garantire sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini". Nei giorni scorsi gli operatori, affiancati dall’unità cinofila, sono intervenuti ai Giardini Ducali dove sono state controllate diverse persone. Durante le verifiche, due minorenni sono stati sorpresi mentre consumavano birra e bivaccavano all’interno del parco, in violazione dei regolamenti che tutelano la corretta fruizione degli spazi pubblici. Per entrambi disposto l’allontanamento immediato dall’area mediante il ’mini daspo’. Uno dei due minori è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente: 3,1 grammi di hashish occultati negli abiti. Per il giovane è scattata una sanzione amministrativa. Il giovane è risultato inoltre sprovvisto di documenti ed è stato denunciato.

I controlli proseguiranno in diverse zone della città.