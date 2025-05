Controlli antidroga nei parchi, sequestrate sostanze stupefacenti

Proseguono con continuità i controlli della Polizia Locale di Modena sul territorio, soprattutto nelle zone considerate più sensibili e concentrandosi, con la bella stagione, in particolare nei parchi cittadini e nelle aree verdi, con l’obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità.

Nel tardo pomeriggio di martedì, in seguito a segnalazioni da parte di residenti della zona, gli operatori del Comando di via Galilei sono intervenuti in abiti civili nel parchetto di via Francesco Nicoli, dove hanno controllato tre giovani, tutti nati a Modena e di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Due di loro sono risultati in possesso di 2,5 grammi di hashish ciascuno. Per entrambi è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 75 del Testo Unico in materia di stupefacenti, relativa alla detenzione per uso personale.

Le segnalazioni alla Polizia Locale sono arrivate da cittadini che frequentano lo spazio verde, dimostrando una virtuosa pratica di attenzione a quanto accade nello spazio pubblico, in linea con lo spirito collaborativo che anima anche i numerosi gruppi di controllo di vicinato.