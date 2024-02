Assistenza a domiliclio . Anziani autosufficienti, monitoraggio tecnologico

Per la persona anziana autosufficiente la permanenza a casa ha un valore enorme che incide positivamente sul benessere fisico e psicologico. Si tratta di un dato consolidato, confermato sia dai geriatri sia dai dati statistici sulla longevità. In questo ambito un’importante novità arriva da Techboard Group, dopo due anni di studio, ricerca e test sul campo, ha creato un sistema per intrattenere e monitorare anziani autosufficienti unendo l’impiego della tecnologia, con l’assistenza costante di una persona che li segue da remoto, da una centrale operativa dedicata. Care TB somma i vantaggi offerti dalla tecnologia, sempre comunque utilizzabile in modo semplice e intuitivo e senza che occorrano competenze informatiche, con l’assistenza di una persona in carne e ossa, adeguatamente formata, in grado di gestire tutte le situazioni da quelle ordinarie, come ricordare di assumere un farmaco, a quelle legate a un’emergenza come nel caso di una caduta. Il risultato finale è un servizio completo la cui architettura tecnologica costituisce un’affidabile piattaforma che può facilmente essere integrata e aggiornata. Cuore del sistema è un software che, attraverso due terminali video consente il dialogo costante, interattivo e bidirezionale tra l’assistito e la persona che lo segue, il cui ruolo rimane comunque centrale per mantenere viva la relazione umana.

L’ausilio di telecamere ad alta definizione, che funzionano anche in assenza di luce, e sensori radar installati nelle principali stanze di un’abitazione garantiscono un servizio di monitoraggio da remoto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7; una sofisticata tecnologia dotata di intelligenza artificiale permette d’interpretare e filtrare i segnali di allarme, come nel caso di un’improvvisa caduta. ’Angelo’ – è questo il nome del personale presente giorno e notte nella centrale operativa Care TB – attraverso un diario che è aggiornato in tempo reale raccoglie informazioni utili per conoscere e condividere la storia di ogni assistito, a partire dalle sue abitudini quotidiane: in questo modo si assicura, sempre nel rispetto rigoroso della privacy, un’assistenza fortemente personalizzata.

"Da alcuni anni abbiamo deciso di investire molto in ricerca e innovazione cercando spazi nuovi e mettendo a frutto la grande esperienza che abbiamo maturato sia nel settore dell’elettronica che della videosorveglianza – spiega Fabio Malagoli, CEO di Techboard Group –. Nel settore della Silver Economy ci è sembrato esistere uno spazio che non trova ancora una risposta all’altezza delle aspettative".