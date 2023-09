Autismo e inclusione, apre la Bottega del Tortellante

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di costante crescita che, dalla sua nascita nel 2018, ha caratterizzato l’associazione di promozione sociale Tortellante: dopo 5 anni di attività, dedizione e impegno dei ragazzi coinvolti e delle loro famiglie, inaugurano la Bottega, dedicata alla vendita e agli eventi di degustazione, e lo Sportello Autismo, punto di ascolto e sostegno aperto a tutta la cittadinanza per ottenere informazioni, supporto e consulenza, contribuendo così a una maggiore sensibilizzazione e comprensione dell’autismo nella nostra comunità. Due realtà che vanno ad aggiungersi al già presente laboratorio lavorativo per la confezione dei tortellini, fondato a fine 2018, e a un appartamento didattico per i progetti residenziali di autonomia, sorti nel comparto dell’ex Mercato Ortofrutticolo. Nella Bottega, protagonista dell’inaugurazione di martedì e attrezzata nel locale di fronte al laboratorio, sarà possibile acquistare gli ottimi tortellini realizzati a mano dai ragazzi autistici. Si troveranno in vendita molti altri articoli, a partire da una selezione di prodotti della Bakery dell’Osteria Francescana che sfornerà deliziosi panini, focacce e pizze. La nuova Bottega sarà anche un luogo di accoglienza e condivisione per turisti e visitatori provenienti da tutto il mondo.