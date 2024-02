Auto contro le sbarre disagi e treni a rilento

Disagi ieri sulla linea ferroviaria Carpi-Mantova, a seguito di un incidente che si è verificato nei pressi del passaggio a livello di Fossoli. Erano circa le 9 quando un’auto che percorreva via Budrione-Migliarina ha urtato e sfondato le sbarre del passaggio a livello. Sul posto è arrivata la Polizia locale che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico a livello dell’attraversamento dei binari, fino a quando, verso le 12, le sbarre non sono state riparate, alle 12. Non si registrano feriti, però sono stati notevoli i disagi a livello ferroviario, tra soppressioni e ritardi: in direzione Modena un treno è stata soppresso e ci sono state cinque corse in ritardo fino a un’ora e un quarto. Parimenti è stato soppresso un treno da Modena e ci sono state tre corse in ritardo, fino a quasi due ore. "Tutto sommato è andata bene – commenta Angelo Frascarolo, presidente del Comitato utenti ferrovia Modena-Mantova - perché il problema era relativo solo alle sbarre, ma negli ultimi tempi si stanno rendendo sempre più frequenti ritardi e soppressioni (per esempio, domenica ci sono stati sei treni soppressi nella prima parte della mattinata). Di solito, si tratta di problemi ai passaggi a livello e alla linea, che necessita di un massiccio programma di manutenzione e risistemazione. Ormai non ce la fa più! E nemmeno i poveri pendolari!".

m.s.c.