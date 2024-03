Azienda di materie plastiche. Candidato con esperienza

Il Centro per l’Impiego di Carpi segnala che una azienda locale che ha sede a Carpi ha promosso la ricerca di 1 addetto/a allo stampaggio di materie plastiche. Si fa presente che saranno preferite candidati/e che abbiano una certa esperienza in questa attività. La persona da assumere infatti dovrà utilizzare macchine per lo stampaggio e robot CNC. Preferibile possesso di titolo di studio o qualifica professionale attinente al profilo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo pieno. Sempre da Carpi si segnala che New Clip Design di Ciminelli Patrick che ha sede sul territorio ricerca 1 grafico/a. La persona assunta sarà incaricata di progettare e modificare file vettoriali. È previsto l’utilizzo di computer grafica: programma indesit/illustrator.

Tra i requisiti richiesti preferibile aver conseguito un titolo di studio attinente al profilo, avere conoscenza della lingua inglese, possedere l’auto. Proposto contratto di lavoro a tempo determinato, part time di 20 ore settimanali. In entrambi i casi inviare le domande entro il giorno 28/03/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.