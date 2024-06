"Azione sarà nella giunta. Siamo il perno riformista"

Il terzo Polo, l’area di centro è scomparsa dalla scena politica dopo il risultato delle ultime elezioni? Neanche per sogno per il commissario di Azione Modena Paolo Zanca che rimarca come invece la prospettiva centrista sia ancora competitiva se si considerano tutte le forze che fanno riferimento a questa area politica, che insieme raggiungono il 6 per cento. Anche su Modena, dove Azione è pronta ad andare in giunta.

"Prima di tutto – sottolinea Zanca – siamo estremamente felici dello straordinario risultato di Massimo Mezzetti. Sarà un sindaco capace di ascoltare e mettere tutta la sua passione e capacità di innovare a servizio di Modena. Saremo al suo fianco in questi cinque anni, leali come dall’inizio".

"Siamo stati i primi a fare il suo nome come miglior candidato quando c’erano almeno altri dieci nomi proposti da parte del Pd. Lo abbiamo detto ribadendo che con Mezzetti sarebbe stato più facile stringere un accordo con Azione, tanto che alla prima conferenza stampa di Calenda a Modena ci esprimemmo già molto chiaramente perché lui fosse candidato sindaco. Il patto di programma per la città di Modena è stato stretto da Azione direttamente con Mezzetti".

Azione si è presentata a Modena per la prima volta in Consiglio comunale. "Alle Europee le liste di Azione e Stati Uniti d’Europa insieme fanno più del 6%. Questo risultato si è spacchettato in tre liste alle amministrative: Azione, Piazza Futura e Stati Uniti d’Europa. La lista di Azione è la sola che sarà presente in Consiglio comunale e in Giunta, per questo ci offriamo di essere perno e rappresentanti di questo elettorato. Siamo a disposizione perché questo è un pezzo importante della comunità modenese. Esiste un elettorato riformista dentro il centro sinistra che in questo momento può sentirsi rappresentato in Consiglio comunale e in Giunta da Azione".

In provincia, prosegue il commissario provinciale, "eleggiamo due sindaci, consiglieri nei comuni di Spilamberto,Campogalliano,Formigine,Modena,Concordia,Castelfranco,in attesa del secondo turno di Mirandola dove eleggeremo il consigliere contribuendo a riportare al secondo turno il comune al centrosinistra. Abbiamo ricostruito un partito in pochi mesi e oggi siamo una forza presente nell’amministrazione del territorio. Ripartiamo da qui con orgoglio e determinazione".

Della squadra di Azione fa parte anche l’ex sindaco Spilamberto, Umberto Costantini, che ha lasciato il Pd sbattendo la porta.

Alle Europee non è andata come sperava ma questo non toglie che potrebbe avere qualche incarico a livello locale.

"Non è andata come speravo – ha scritto sui social l’ex sindaco – la lista di Azione non ha superato il quorum del 4% e ho perso queste elezioni. Sono un po’ triste di questo e dispiaciuto; evidentemente ho sbagliato anche io qualcosa, farò verifica e cercherò di migliorare, però ci tengo a ringraziare. In strada e in piazza, al bar e davanti alla chiesa, nel parco di San Vito e nel viale delle scuole in tanti mi avete salutato battendo sul cuore, facendomi l’occhiolino o un sorriso per poi dirmi “ti ho votato”; “ti sto andando a votare” mi avete scritto in molti. Credetemi, è stato per me emozionante. Grazie a tutti e a tutte coloro che hanno scritto Costantini sulla scheda, è un grande onore ricevere questa fiducia. Vi chiedo scusa perché posso immaginare quanti di voi abbiano votato un partito in cui non si rispecchiano totalmente per darmi una mano".