Bagni supera il predecessore: "Numeri davvero sorprendenti"

Ha stravinto il centrosinistra a Soliera, con la candidata Caterina Bagni che ha totalizzato il 68% di voti (contro il 57% dell’ex sindaco Solomita nel 2019). "Siamo contentissimi — afferma la Bagni, che nel precedente mandato era vice sindaco — non ci aspettavamo un risultato così alto! Abbiamo da subito percepito, in questi mesi, un clima molto positivo intorno a noi, di grande calore e affetto, sostegno, ma questi numeri sono stati una sorpresa". "Il Pd ha retto bene alle europee e si è confermato alle comunali, e anche le due liste civiche hanno ottenuto ottimi riscontri". "Dedico questa vittoria a mio padre, che era assessore a Soliera: è per lui che nel 2006 da Milano sono tornata qui e ho iniziato questa avventura politica. E ringrazio il mio predecessore che ci lascia una Soliera bellissima: raccolgo la sua eredità, difficile, e cercherò di portarla avanti nel migliore modo possibile insieme alla mia squadra che vede in pole position come consiglieri due donne e questo mi fa piacere".

m.s.c.