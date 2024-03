Banda organizzata colpisce in 4 negozi

Professionisti del crimine. Si sono calati dal tetto, dopo averlo sfondato. Una volta dentro al centro commerciale, hanno visitato e ripulito quattro esercizi commerciali.

In alcuni di questi, almeno due, hanno smurato la cassaforte per poi fuggire con i contanti. Ingente furto domenica notte all’interno del centro commerciale i Portali (foto). Ignoti – probabilmente una banda organizzata e preparata – si sono calati all’interno dal tetto, dopo averlo sfondato. La banda, infatti, avrebbe utilizzato l’impianto di condizionamento per riuscire ad introdursi nel supermercato senza, peraltro, far scattare l’allarme. Una volta raggiunta la galleria i malviventi hanno fatto visita appunto a quattro negozi. Si tratta di ‘Prima Donna’, negozio di calzature, Yves Rocher Italia, Dispensa Emilia e Kasanova. Nei primi due casi con attrezzi ‘del mestiere’ la banda è riuscita pare a portarsi via la cassaforte, contenente parecchi contanti. Ad accorgersi dell’accaduto, ieri mattina, i proprietari dei vari negozi che hanno trovato le casse forzate e, soprattutto, i negozi a soqquadro e merce scomparsa per migliaia di euro.

Subito sul posto ieri mattina sono intervenuti i carabinieri e la scientifica ha isolato alcune tracce utili ad individuare i responsabili del colpo. Fondamentali anche i filmati delle telecamere installate nel centro commerciale anche se la banda pare abbia agito completamente travisata. Le indagini da parte dell’Arma sono ora in corso,