"Barozzi, riscaldamento ko e studenti al freddo"

"Siamo venuti a conoscenza che da giorni l’Istituto Superiore Barozzi di Modena è senza riscaldamento. Il figlio di una nostra amica di diciotto anni è tornato a casa con la febbre a 38 per il freddo che c’era nella classe". E’ questa la segnalazione di Stefano Venturini, capogruppo di Uniamoci e di Erio Luigi Monari, commissario per la provincia di Modena di Democrazia Cristiana, sottolineando la necessità di cambiare rapidamente le cose. Non si tratta del primo caso di guasti, anche se sul Barozzi non ci sono conferme ufficiali. "È arrivato il momento di protestare per questa disorganizzazione acclarata dell’Amministrazione Provinciale di Modena – commenta Venturini – perché non ci si occupa della manutenzioni delle scuole superiori?". Allo stesso tempo, anche Erio Luigi Munari, sottolinea nella segnalazione "la totale disorganizzazione dimostrata dall’Amministrazione Provinciale – commenta Munari –. Speriamo quindi che possano cambiare le cose rapidamente onde evitare che i ragazzi del Barozzi si ammalino tutti nei prossimi giorni".