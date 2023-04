Basta vivere nel buio, si cambi rotta

Erio Castellucci*

Il turno di guardia nella notte è quello più pesante per una sentinella, specialmente quando il nemico minaccia ed è in agguato. Il profeta Isaia, sette secoli prima di Cristo, riecheggia una domanda angosciosa che il popolo rivolge a lui come ’sentinella’ di Dio: "Quanto resta della notte?". La gente è oppressa, non trova pace, sperimenta fame e sete, passa da un lutto ad un altro: è un popolo "calpestato e trebbiato", ormai sull’orlo della disperazione. All’uomo di Dio, dunque, chiedono quanto deve ancora durare questa tortura. Arriverà mai l’alba? Si vedrà di nuovo la luce del giorno?

*Vescovo di Modena