Bastano 40’ a tutto gas. La Cdr supera la United

UNITED CARPI

0

A. CDR MUTINA

3

UNITED CARPI: Barilli, Gianasi, Anang (73’ Pignatti), Garlappi, Malavasi (55’ Kundome), Sentieri, Posponi (11’ De Marino; 43’ Mariconda), Montorsi, Jocic (79’ Rovatti), Malagoli, Martino. A disp.: Guzzinati, Goldoni, Malvezzi, Cecchetto. All. Greco.

A. CDR MUTINA: Chiossi, Vignocchi, Ligabue, Gollini (58’ Gualdi), Muratori, Ricaldone (55’ Vacondio), Turci (79’ Panzanato), Caselli, Corbelli (65’ Tagliavini A.), Hoxha (73’ Veneri), Gozzi. A disp.: Tagliavini N., Lazzaretti, Ognibene, Andreoli. All. Paganelli.

Arbitro: Cavallari di Finale Emilia

Reti: 17’ Hoxha, 28’ Caselli, 39’ Ricaldone

Note: ammoniti Ricaldone.

Bastano 40’ a tutto gas alla Cdr Mutina per sbancare San Marino con un netto 3-0 sulla United Carpi del grande ex Beppe Greco nel debutto di Coppa di Promozione. Al 7’ Hoxha manda di poco a lato la prima occasione. Al quarto d’ora si fa vedere lo United con Garlappi, che raccoglie una respinta ma di testa indirizza fuori. Poi al minuto 17’ gli orange passano in vantaggio: contropiede portato avanti da Corbelli, palla a destra per Hoxha che incrocia e fa 0-1. Poco prima della mezz’ora la Mutina raddoppia: cross col contagiri di Hoxha depositato in porta dal tocco sottoporta di Caselli. Tra i blucelesti uno dei più propositivi è l’ex Montorsi, che prima impegna Chiossi su punizione, poi pizzica la traversa con un tiro da fuori di mancino. Al 39’ gli ospiti trovano il terzo gol, con Ricaldone che da situazione d’angolo buca la difesa carpigiana. Pochi minuti prima dell’intervallo ci prova anche Corbelli, ma Barilli disinnesca la conclusione del centravanti modenese. Al 60’ Corbelli vince un contrasto e si presenta in area, Sentieri compie un intervento provvidenziale e sventa la minaccia. Poco dopo Vignocchi raccoglie una respinta in mischia e calcia, Barilli dice no. Al 75’ i carpigiani hanno l’occasione per accorciare le distanze con Mariconda, Chiossi però compie un grande intervento e chiude la porta. Nel finale ci prova anche Malagoli dalla distanza, il portiere ospite però controlla e consente ai suoi di chiudere il match sullo 0-3.